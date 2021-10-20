Политика "Щит Союза": Россия объявила масштабные учения с Беларусью в 2023 году

2021-10-20 21:00

 

Россия и Беларусь в 2023 году проведут новые масштабные военные учения "Щит Союза". Это аналог учений "Запад", которые проводятся на белорусской территории.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси договорились о новых масштабных учениях. В частности, был утвержден план обеспечения военной безопасности до 2024 года.

"Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - сказал Шойгу.

Отметим, обычно совместные учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Беларуси они называются "Запад", в России - "Щит Союза".

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь планирует разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

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