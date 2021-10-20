Политика В Украине могут принять решение о вакцинации подростков уже на этой неделе

2021-10-20 19:40

 

В Украине могут принять решение о вакцинации подростков уже на этой неделе. Речь идет о вакцинации детей от 14 лет.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"На этой неделе Минздрав должен принять решение о вакцинации подростков от 14 лет. В этой волне страшно, что очень много болеет детей. В общей картине эпидемии это 15-20%", - сообщил Радуцкий.

Сейчас дети лежат в реанимации, на ИВЛ, их нужно тоже вакцинировать, сказал он.

Радуцкий также отметил, что Украина следует официальным рекомендациям ВОЗ, потому о вакцинации детей от 5 до 12 лет по примеру других стран речь пока не идет.

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