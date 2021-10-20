Политика После гибели брата мэра Кривого Рога исчез его друг: "Жена в истерике"

2021-10-20 20:00

В Днепропетровской области полиция объявила о розыске Вячеслава Малютяка — он хорошо знал погибшего брата мэра Кривого Рога Андрея Павлова.

Как сообщили в Криворожском районном управлении полиции, мужчина ушел из дома 18.10.2021 года и до настоящего времени не вернулся. Полиция запеленговала его телефон в Днепропетровской области.

На вид пропавшему мужчине 50 лет, его рост 172 см, у него худощавое телосложение, волосы короткие темные с проседью, особых примет не имеет. В день исчезновения был одет в рубашку бордового цвета, спортивную кофту темно-синего цвета, черную куртку и джинсы.

В свою очередь издание "Сегодня" со ссылкой на собственные источники сообщает, что пропавший Малютяк хорошо знал погибшего брата мэра Кривого Рога — Андрея Павлова.

"Мужчина вышел из дома и исчез. Его телефон нашли в фуре, которая должна была ехать в Новый Буг, — с него позвонили сыну в Одессу. Жена Малютяка в истерике", — написал он на странице в Facebook.

Напомним, вечером 18 октября сообщили, что брат Константина Павлова Андрей был найден мертвым в личной квартире около 18:00. Обнаружили его друзья, которые зашли проведать мужчину.