Политика НАТО и война на Востоке: о чем говорил глава Пентагона в ходе визита в Киев

2021-10-20 21:40

 

Ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. Власти США, в свою очередь, намерены поддерживать намерения Киева вступить в Альянс.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, находясь с официальным визитом в Киеве, передает ТСН в среду, 20 октября.

Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты и дальше намерены поддерживать оборонную реформу в Украине, которая поможет достичь критериев членства в Альянсе.

Он добавило, что за семь последних лет американская военно-техническая помощь достигла 2,5 миллиардов долларов. Он отметил, что эта поддержка продолжится

«Наша поддержка суверенитета Украины непреклонна», — заявил министр обороны США.

Также он призвал восточного соседа Украины остановить военные действия на Донбассе.

В украинском министерстве обороны считают поддержку США одним из важных факторов сдерживания восточного соседа.

В Минобороны Украины отметили, что система связи на передовой американского производства.

Криптозащита позволяет держать в тайне переговоры украинских подразделений от российских средств перехвата. Помощь в Черноморском регионе тоже не будет лишней.

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Политика

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