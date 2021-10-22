Политика Путин впервые признал, что Украина представляет реальную угрозу для России

2021-10-22 09:23

НАТО уже фактически имеет военное присутствие на территории Украины. Это представляет реальную угрозу для России. Об этом сказал президент РФ на заседании дискуссионного клуба Валдай в Сочи, сообщает Интерфакс.

"Та угроза (со стороны НАТО ) имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО (Украины – ред.) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации", – сказал Путин.

Он провел при этом параллель с ситуацией конца 80-х годов, связанной с объединением Германии.

"Когда все со всех сторон говорили, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения на запад инфраструктуры НАТО не будет, хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, были публичные заявления. А что на практике? Обманули. А теперь говорят: а где бумажки, покажите", – сказал президент РФ.

Также он полагает, что военно-стратегические последствия таких расширений – приближение военной инфраструктуры.

"Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить Томагавки – ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять – и все. Мы это, конечно же, заметили", – добавил российский президент.

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