Политика Зеленский предложил Путину новые условия по транзиту газа: что известно

2021-10-23 11:00

 

Украина предлагает России скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

Об этом Владимир Зеленский заявил в комментарии изданию Bloomberg в пятницу, 22 октября.

"Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран - потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому". Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%", - сказал он.

По словам Зеленского, Киев уже обсуждает свое предложение с Берлином и Брюсселем.

"Позвольте мне прояснить ситуацию: я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, Европа этой зимой понесет огромные убытки. Остановить кризис могут только быстрые скоординированные действия", - отметил он.

Лимитированные поставки голубого топлива из РФ и низкие уровни запасов в хранилищах привели к его дефициту в Европе, а стоимость на опотовом рынке взлетела. Путин шантажирует Евросоюз, предлагая увеличить поставки через "Северный поток - 2", как только регулирующие органы дадут разрешение.

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Политика

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Экс-президент США Трамп анонсировал запуск собственной соцсети - TRUTH Social 2021-10-22 10:13