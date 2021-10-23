Политика Украина получила от США новую партию Javelin

2021-10-23 14:30

 

В Украину прибыла из США новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также ВСУ получили новые боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь".

Вооружение будет перемещено на базы и склады, учтено и передано военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил.

"Сегодня мы получили очередной борт помощи от США по результатам договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов. Это искренняя, открытая, скорая помощь для наших военных, на передовой смогут использовать эти средства медицинского и боевого обеспечения", - отметил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.

Военная помощь Украине на 60 млн долларов стала возможна благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине введут новые платежки за коммуналку: что изменится

2021-10-23 12:30

На Украину надвигается похолодание: где пройдут дожди в последний теплый день

2021-10-23 12:00

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 23 229 человек

2021-10-23 10:30

Англоязычный новостной сайт Then24: В Украине выразили уверенность в оправдании Медведчука

2021-10-23 10:16

Еще новости в разделе "Политика"

Украина получила от США новую партию Javelin

2021-10-23 14:30

Зеленский предложил Путину новые условия по транзиту газа: что известно

2021-10-23 11:00

В НАТО утвердили новый план реагирования на любые вооруженные конфликты

2021-10-22 17:29

Из-за ошибки в санкционных списках СНБО было уволено руководство целого Департамента Нацполиции

2021-10-22 15:15
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Украина получила от США новую партию Javelin 2021-10-23 14:30
Зеленский предложил Путину новые условия по транзиту газа: что известно 2021-10-23 11:00
В НАТО утвердили новый план реагирования на любые вооруженные конфликты 2021-10-22 17:29
Из-за ошибки в санкционных списках СНБО было уволено руководство целого Департамента Нацполиции 2021-10-22 15:15