Политика Кулеба: Есть ответ на перекрытие поставок газа

2021-10-26 20:20

 

В случае, если Кремль решит прекратить поставки газа, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов, заявил министр.

У Украины есть ряд шагов на случай прекращения Россией поставок газа, заявил во вторник, 26 октября, глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", - написал министр в Twitter.

Накануне Газпром снизил поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа до 8 млн кубометров в день вместо забронированных 31 млн.

На прошлой неделе стало известно, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит в ЕС газа сверх установленных контрактом объемов. В РФ на предложение пока не отреагировали.

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Политика

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