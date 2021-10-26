Политика Украина готовит экстрадицию Поклонской из Кабо-Верде, – Кулеба

2021-10-26 21:20

 

Украинские власти занимаются вопросом об экстрадиции бывшего "прокурора" временно оккупированного Крыма и депутата нелегитимной российской Госдумы Наталии Поклонской из Кабо-Верде. Там она является послом РФ.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter во вторник, 26 октября. По его словам, этим занимается Офис генерального прокурора, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел.

"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей", – написал Кулеба.

Поклонскую назначили послом РФ в Республике Кабо-Верде 13 октября. После месяцев согласования кандидатуры на эту должность ее лично утвердил глава России Владимир Путин.

Республика Кабо-Верде расположена на 18 остовах Зеленого Мыса в Атлантическом океане, в 620 км от западного побережья Африки. Площадь государства составляет 4033 кв. км, население – в пределах 550 тыс. человек, столица – Прая.

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Политика

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