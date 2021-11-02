Политика Зеленский ввел новые санкции против РФ: кто и за что попал в список

2021-11-02 16:20

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против Российской Федерации.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В списки попали люди, причастные к проведению выборов в оккупированном Крыму по российским законам (всего - 120 человек), а также представители силовых структур и судов РФ. Среди последних есть имена причастных к преследованию крымских татар на полуострове:

- Алексей Козырев – член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым";

- Анастасия Супряга – "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым";

- Ирина Кагитина – "судья Киевского районного суда" Симферополя;

- Алексей Тихопой – "судья Киевского районного суда" Симферополя;

- Андрей Гиба – начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Кроме того, в санкционном списке оказались судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Роман Сапрунов, "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург"), экс-"глава ЦИК" т.н. "ДНР" Роман Лягин, СИЗО №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Крыму и Севастополю.

Также под санкциями находятся шесть юридических лиц, зарегистрированных в Крыму, Беларуси и России, некоторые российские бизнесмены (семья Шнайдеров, Александр Щеглов, Андрей Вейкулайнен). Последние попытались вывести на украинский рынок сеть супермаркетов MERE.

Санкции предусматривают запрет упомянутым выше лицам на въезд в Украину сроком на три года, а также блокировку их активов на территории страны.