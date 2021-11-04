Политика Мать Саакашвили обратилась за помощью к Зеленскому

2021-11-04 21:40

Гьюли Аласания сообщила, что ее сына "убивают у нее на глазах" и попросила помощи в возвращении Саакашвили в Украину.

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гьюли Аласания записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видео опубликовано в Facebook на странице Саакашвили.

Гьюли Аласания сообщила, что ее сына "убивают у нее на глазах" и попросила помощи в возвращении Саакашвили в Украину.

"Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь", - сказала мать политика.

Она попросила "каким-то образом организовать переправку Саакашвили в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить".

По словам Гьюли Аласании Саакашвили голодает уже 35 дней и с ним может случится все что угодно в любой момент. Она рассказала, что Саакашвили только предлагают перевестись в тюремную больницу, где нет нужных специалистов и условий для лечения.

По словам матери Саакашвили, ее единственная надежда на людей в Украине, на депутатов и, прежде всего, на Зеленского.