Мир Дуэйн "Скала" Джонсон заявил, что никогда не возьмет в руки огнестрельное оружие

2021-11-05 22:12

Дуэйн "Скала" Джонсон заявил, что больше никогда не будет использовать на съемках настоящее огнестрельное оружие. 

Как сообщает Sky News, данное заявление актер сделал в свете трагедии с Алеком Болдуином и украинкой Галиной Хатчинс, которая погибла от выстрела актера во время съемок фильма Ржавчина.

"Я могу говорить от имени кинокомпаний Seven Bucks Productions мы никогда больше не будем использовать настоящее оружие в любом телевизионном шоу или фильме", - заявил Джонсон.

Актер анонсировал, что во время съемок с его участием будут использоваться резиновые пистолеты.

Напомним, 21 октября во время съемок одной из сцен вестерна Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелом из якобы незаряженного пистолета, убил Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу. Вскоре после этого более 200 голливудских кинооператоров инициировали запрет использования настоящего огнестрельного оружия на съемочной площадке.

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