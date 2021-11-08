Мир видео Сотни беженцев готовы к прорыву из Беларуси в Польшу: власти подтянули тысячи солдат

2021-11-08 17:20

 

На белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму. При этом польские власти уже стянули к границе тысячи солдат, которые готовы применить силу в случае приказа.

Об этом сообщило издание Wyborcza.pl.

В одном из видеороликов в сети вы можете увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу. Среди них есть маленькие дети.

Еще в воскресенье, 7 ноября, министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что ситуация на польско-белорусской границе "становится все более напряженной".

По его словам, в связи с тем, что ситуация становится все более напряженной, к границе уже стянуто более 12 тысяч солдат. Военных подняли в состояние боевой готовности.

В понедельник утром (8 ноября) пресс-секретарь Подляского пограничного отряда майор Катаржина Зданович признала в интервью "Wyborcza", что в воскресенье было больше попыток пересечь "зеленую" границу со стороны больших групп беженцев, пытающихся добраться из Беларуси в Польшу, но у самого перехода Брузга - Кузница или в непосредственной близости от него таких событий не было. Она признала, что польские пограничники также наблюдают за собирающимися здесь группами, готовыми перейти на польскую сторону.

Между тем, также в понедельник утром появилось видео, показывающее, как сотни людей плотной группой подходят к границе в Брузгаче. Их может быть даже около тысячи. Некоторые с маленькими детьми. Большинство из них оснащены рюкзаками, матами и палатками.

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