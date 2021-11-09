Экономика Курс доллара перешел к росту после недельного падения

2021-11-09 21:20

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,09 гривен за доллар. Курс на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 10 ноября установлен на таком уровне: 26,0927 гривен за 1 доллар (+0,0121). При этом курс доллара на 9 ноября составлял 26,0806 гривен за 1 доллар.

Официальный курс продолжает держаться на минимумах за более чем полтора года. В частности, на отметке 26,08 гривен, до которой курс был опущен на 9 ноября, доллар фиксировался еще 16 марта 2020 года.

Межбанк

Тем временем на открытии межбанковского валютного рынка 10 ноября 2021 года доллар в продаже опустился до отметки 26,08 гривен, в покупке до 26,06 гривен за доллар.

Во второй половине дня курс на межбанке вернулся к показателю 26,10 гривен за доллар.

Прогноз

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб рассказал РБК-Украина, что на этой неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. В частности, доллар на межбанке может торговаться на отметках около 25,95 гривен, а наличный доллар в банках - около 25,9/26,1 гривен.