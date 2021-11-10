Политика Беларусь пригрозила ответом на размещение войск НАТО у своих границ

2021-11-10 19:00

Если на границе Польши и Беларуси появятся войска Североатлантического альянса, то Союзное государство примет "адекватные меры".

Союзное государство Беларуси и России готово принять ответные меры, если на польско-белорусской границе будут размещены войска НАТО в ходе кризиса с мигрантами. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, пишет РИА Новости.

"Любые размещения войск повлекут адекватные ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено военной доктриной", - сказал министр.

До этого экс-премьер Польши Дональд Туск заявлял, что считает необходимым созвать консультации в рамках Североатлантического альянса по миграционному кризису на границе Польши и Беларуси.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о действиях НАТО "невоенного характера" на границе, ответил, что власти контролируют ситуацию.