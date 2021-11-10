По итогам сегодняшнего заседания СНБО Украины его секретарь Алексей Данилов заявил, что обсуждался вопрос "открытости и закрытости" некоторых мессенджеров.
"Я не читаю телеграм-каналы, более того, у меня даже не установлен он на телефон",- заявил Данилов, как бы намекая, что именно этот мессенджер будут закрывать в Украине.
Данилов уточнил, что сомневается в безопасности Telegram.
Напомним, что в Телеграме нет официального канала СНБО. В октябре "Центр противодействия дезинформации" совета безопасности опубликовал отчет о ситуации с телеграм-каналами в Украине. Некоторые из них СНБО обвинило в дезинформации в пользу российских властей.