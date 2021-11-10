Политика видео ГОТОВЬТЕСЬ К ЗАКРЫТИЮ ТЕЛЕГРАММ - секретарь Алексей Данилов заявил, что...

2021-11-10 17:45

По итогам сегодняшнего заседания СНБО Украины его секретарь Алексей Данилов заявил, что обсуждался вопрос "открытости и закрытости" некоторых мессенджеров.

"Я не читаю телеграм-каналы, более того, у меня даже не установлен он на телефон",- заявил Данилов, как бы намекая, что именно этот мессенджер будут закрывать в Украине.

мессенджер Узнать детали: https://izvestia.kiev.ua/item/show/139563будут закрывать в Украине.

Данилов уточнил, что сомневается в безопасности Telegram.

Напомним, что в Телеграме нет официального канала СНБО. В октябре "Центр противодействия дезинформации" совета безопасности опубликовал отчет о ситуации с телеграм-каналами в Украине. Некоторые из них СНБО обвинило в дезинформации в пользу российских властей.