Политика Совет безопасности ООН созывает экстренное заседание по ситуации с мигрантами

2021-11-11 11:11

Совет безопасности ООН намерен созвать экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши, сообщаетLe Figaro.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что потрясена ситуацией, которая сложилась на границе между странами, поскольку люди "там вынуждены находиться на морозе".

"Я потрясена тем, что большое количество мигрантов и беженцев по-прежнему остаются в ужасном положении, при температуре, близкой к минусовой, на границе Беларуси и Польши", - заявила Бачелет.

Она призвала страны срочно принять меры.

"Я призываю заинтересованные государства принять незамедлительные меры по разрядке и разрешению этой нетерпимой ситуации в соответствии с их обязательствами в соответствии с международными стандартами в области прав человека и беженцев", - добавила она.

Она также призвала к незамедлительному гуманитарному доступу, доступу журналистов и юристов на территорию, где пребывают беженцы.

"Несколько человек уже умерли за последние месяцы - правительства в регионе не могут бездействовать и допустить, чтобы погибло еще больше людей", - настаивает она.

В результате этих заявлений Эстония, Франция и Ирландия призвали к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН. Оно должно состояться 11 ноября во второй половине дня.