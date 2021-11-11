Политика В Украине оказалась строгим под запретом комедия, в которой Зеленский сыграл Наполеона

2021-11-11 11:44

Госагентство Украины по вопросам кино снова не выдало прокатное удостоверение российской комедии «Ржевский против Наполеона», в которой сыграл Владимир Зеленский.

Но причина запрета проката в том, что в фильме участвует юморист Юрий Гальцев, который был включен в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Фильм был снят режиссером Марюсом Вайсбергом. Зеленский сыграл в нем Наполеона. Все дистрибьюторы, которые обращались к Госкино Украины за прокатным удостоверением, получали отказ начиная с октября 2015 года.

Напомним, Гальцев, из-за которого запрещен прокат фильма, 6 октября 2015 года был включен в черный список актеров, которые создают угрозу нацбезопасности страны.

Комедия, в которой Зеленский сыграл Наполеона, вышла в 2012 году. Он не только исполнил роль французского императора, но и продюсировал фильм. В создании ленты принимали участие и его коллеги из студии «95 квартал». Среди них Сергей Шефир. Сейчас он занимает пост первого помощника президента Украины.