Политика Лукашенко грозит перекрыть транзит газа в ЕС

2021-11-11 20:00

После заявления белорусского лидера стоимость "голубого топлива" в Европе выросла на 2%. Таким образом, Лукашенко намерен ответить на возможное введение санкций против Беларуси

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть транзит природного газа в Европу, если ЕС введёт санкции против РБ.

Об этом сообщило государственное агентство "БЕЛТА".

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - заявил лидер Беларуси.

Лукашенко отметил, что транзит через Украину невозможен, "поскольку там закрыта российская граница", а в Прибалтике "нет дорог". Президент РБ призвал не останавливаться ни перед чем, заявив, что, таким образом, Беларусь защищает свой суверенитет.

Лидер Беларуси поручил МИД предупредить ЕС о возможных ответных мерах на санкции.

Стоит отметить, что через страну проходит газопровод "Ямал - Европа". После слов Лукашенко стоимость природного газа на европейских биржах выросла на 2% (до 847 долл/тыс. куб. м), но затем опустилась на 10 долл.