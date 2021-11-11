Политика "Газпром" вернул объем ежедневного транзита газа через Украину до контрактных объемов, – Макогон

2021-11-11 20:40

Генеральный директор государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон заявляет, что компания "Газпром" (Россия) вернул объем ежедневного транзита газа через Украину до контрактных объемов.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Газпром" рапортует об увеличении поставок газа в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн куб. м после снижения почти до 57 млн куб. м в первые дни ноября", - написал Макогон.

По его словам, никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал, поэтому об увеличении поставок газа в ЕС через Украину говорить не стоит.

"Напомню, что транзит газа в этот день в 2020 году был 178,4 млн куб. м, а в 2019 году - 277,3 млн куб. м в сутки", - добавил Макогон.

Также он отметил, что Украина готова обеспечить транзит до 250 млн куб. м в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

Макогон заявил, что с 1 ноября компания "Газпром" (Россия) уменьшила транзит газа через Украину до половины контрактных объемов, или до 57 млн куб. м в день.