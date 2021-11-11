Политика Зеленский прокомментировал перемещение войск РФ на границе с Украиной

2021-11-11 21:40

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение их концентрации является психологическим давлением на Киев.

"Недавно появилась информация о возможном обострении "болезни" – наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и повышении их концентрации. Прежде всего, мы благодарны нашим партнерам за информацию… Со стороны РФ мы слышим упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречу в нормандском формате. Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе", – заявил Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что обстрелы и взрывы, скопления и перемещения войск происходят на Донбассе восьмой год подряд.

"Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно", – резюмировал президент Украины.