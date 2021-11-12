Политика США предупредили, что Москва может решиться на военное вторжение в Украину

2021-11-12 19:28

Представители США заявили своим европейским коллегам, что Россия, стягивая войска к украинским границам, может решиться на вторжение.

Источники агентства Bloomberg утверждают, что Вашингтон владеет подтвержденной информацией, которая пока Брюсселю не известна. Поделиться ею американские чиновники намерены в ближайшее время.

Также Bloomberg сообщает, что, по мнению источника, близкого к Кремлю, Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости.

Москва официально уже прокомментировала информацию издания. Так, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам, что РФ "никогда не планировала и не будет (вторгаться в Украину), если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета".