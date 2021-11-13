Коронавирус Будет ли в Украина на Новый год в "красной" зоне: Минздрав объяснил нюансы

2021-11-13 14:00

Большая часть украинских областей сейчас находится в красной зоне, однако есть шансы отпраздновать Новый год без жестких ограничений.

Об этом сообщил Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Радио НВ".

По его словам, смягчение карантинных правил возможно, если украинцы будут четко выполнять рекомендации Министерства здравоохранения, в том числе вакцинироваться.

"Скорость выхода каждой области из "красной" зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в "красной" зоне", - сказал Кузин.

Ранее мы писали, что в Киеве ужесточили контроль за соблюдением правил карантина. Всего за ноябрь провели несколько тысяч проверок.