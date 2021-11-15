Политика Украина попросила у США ракеты Гарпун - СМИ

2021-11-15 16:20

 

Противокорабельные ракеты используют радиолокационное самонаведение, а также летают чуть выше воды, избегая системы обороны.

Власти Украины обратилась к США с просьбой о поставках противокорабельных ракет Гарпун. Об этом сообщает ZN.UA в понедельник, 15 ноября.

О планах Минобороны купить у США противокорабельные ракеты Гарпун вместе с береговыми ракетными комплексами стало известно еще в начале 2020 года.

Отметим, что Гарпун является противокорабельной ракетой, которая была разработана и изготовлена McDonnell Douglas (ныне Boeing Defense, Space & Security). При этом ракета Standoff Land Attack Missile (SLAM) является вариантом наземного нападения.

Гарпун может быть запущен из:

- Самолета с неподвижным крылом (AGM-84, ракета без твердотопливного ракетного ускорителя);

- Корабля (RGM-84, ракета оснащена твердотопливным ракетным ускорителем, который отцепляется, чтобы позволить основному турбореактивному двигателю ракеты поддерживать полет);

- Подводной лодки (UGM-84, ракета оснащена твердотопливным ракетным ускорителем для обеспечения подводного запуска через торпедный аппарат);

- Батареи береговой обороны.

Напомним, что ранее Украина получила партию оружия из США. Оружие и боеприпасы доставлены в рамках предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.

Также в США призвали союзников поставить Украине оружие. Представитель Пентагона заявила, что другим странам необходимо снять ограничения на поставки летального вооружения Киеву.

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