Политика Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО

2021-11-15 17:00

Генеральный секретарь НАТО пояснил, почему Украина до сих пор не является членом Свероатлантического альянса.

Украина не является членом НАТО, но речь идет об укреплении партнерства и тесном сотрудничестве, сказал он в программе "Axios on HBO" на американском телеканале HBO.

Генсек пояснил, что поскольку Украина еще не является частью Альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне - пятой статьи Вашингтонского договора (нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех)

"Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией", - уточнил Столтенберг.

Однако он добавил, что, для того чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, сейчас нет консенсуса относительно приглашения Украины к вступлению в Альянс.