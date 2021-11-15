Политика Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО

2021-11-15 17:00

 

Генеральный секретарь НАТО пояснил, почему Украина до сих пор не является членом Свероатлантического альянса.

Украина не является членом НАТО, но речь идет об укреплении партнерства и тесном сотрудничестве, сказал он в программе "Axios on HBO" на американском телеканале HBO.

Генсек пояснил, что поскольку Украина еще не является частью Альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне - пятой статьи Вашингтонского договора (нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех)

"Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией", - уточнил Столтенберг.

Однако он добавил, что, для того чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, сейчас нет консенсуса относительно приглашения Украины к вступлению в Альянс.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинские пограничники задержали группу нелегалов около границы с Польшей

2021-11-15 14:45

Вакцинация на выходных замедлилась, какие препараты сегодня пользуются наибольшим спросом

2021-11-15 14:11

Сфабрикованные дела против Медведчука станут причиной посадки всех, кто участвовал в незаконных действиях

2021-11-14 12:58

Зубченко: Если Украина просит у Донбасса уголь, тогда Медведчука нужно не осуждать, а наградить орденом

2021-11-14 12:51

Еще новости в разделе "Политика"

фото + видео ​Стали проблемой для Беларуси: мигранты строят лагерь прямо на границе

2021-11-15 18:00

Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО

2021-11-15 17:00

Режим чрезвычайного положения грозит пяти областям, в МВД назвали причину: "В случае..."

2021-11-15 16:40

Украина попросила у США ракеты Гарпун - СМИ

2021-11-15 16:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

фото + видео ​Стали проблемой для Беларуси: мигранты строят лагерь прямо на границе 2021-11-15 18:00
Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО 2021-11-15 17:00
Режим чрезвычайного положения грозит пяти областям, в МВД назвали причину: "В случае..." 2021-11-15 16:40
Украина попросила у США ракеты Гарпун - СМИ 2021-11-15 16:20