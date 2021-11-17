Политика США срочно готовят для Лукашенко новые санкции из-за ситуации с мигрантами

2021-11-17 14:21

В США готовят новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

"Мы в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим новые санкции. Мы продолжим привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко за продолжающиеся атаки на демократию, нарушения прав человека и международные норма", - заявил представитель Госдепа Нед Прайс

По его словам, США продолжат координировать действия с союзниками в Европе по вопросу дальнейших шагов в отношении белорусских властей.

Напомним, ранее ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Новый пакет санкций Евросоюза связан с миграционным кризисом, организованным властями Беларуси.