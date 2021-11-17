Политика Почему власти Грузии отказали уполномоченному Верховной Рады в посещении Саакашвили

2021-11-17 10:12

Министерство юстиции Грузии отказало уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в праве посещать в тюремной больнице экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, сообщает Sputnik Грузия. Наличие у него украинского паспорта на ситуацию якобы никак не влияет.

"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в тюремную больницу) народного защитника Украины, и такой необходимости нет, мы не обязаны. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье… Именно с этим мотивом народного защитника пока не впустили", - заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Накануне сообщалось, что суд по делу Саакашвили вновь состоится без его участия. Доставлять экс-президента Грузии отказываются в целях безопасности – это может создать дополнительные риски для его здоровья.

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