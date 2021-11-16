Политика Шмыгаль сделал важное заявление о поставках угля в Украину

2021-11-16 17:40

 

Корабли с углем могут прибыть в Украину в конце ноября или начале декабря.

Об этом во время рабочей поездки в Тернопольскую область сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Угольные станции работают, но сейчас идет режим экономии угля, что находится на складах, в ожидании тех семи кораблей, которые везут уголь в Украину. В принципе, мы ожидаем, что до конца этого месяца – в начале следующего месяца уголь в Украине уже будет, и мы выйдем на стандартные параметры", - сказал он.

Отметим, что с 1 ноября остановлен экспорт энергетического угля из Российской Федерации. Уголь марок А (антрацит) и Т (тощий) завозился в Украину компанией ДТЭК, то есть для ряда ТЭС и ТЭЦ.

Как сообщают участники рынка, запрет на экспорт введен только для угля, используемого для нужд энергетики, и не касается коксующегося.

Минэнерго заявило, что уже в ноябре у Украины есть контракты на поставку угля из ЮАР, Казахстана и Польши. Кроме того, велись переговоры об экспорте ископаемого из США.

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