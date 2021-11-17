Политика Власти Польши впервые открыто заговорили о вероятности войны с Беларусью

2021-11-17 13:41

Лидер правящей в Польше партии Закон и Справедливость вице-премьер Ярослав Качиньский считает, что войны с Беларусью, скорее всего, не будет. Об этом он сказал в интервью Польскому радио, комментируя кризис с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе.

"У нас уже есть гибридная война, но войны в строгом смысле с применением оружия пока, скорее, нет на горизонте. Я использую это слово – "скорее" – потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником", – заявил он, имея ввиду Александра Лукашенко.

Как считает Качиньский, власти Беларуси "не решатся на нечто большее, чем есть сейчас". "Я в это верю и думаю, что наши слушатели верят в то, что войны однако не будет", – добавил вице-премьер.

Накануне сообщалось что, мигранты пробили шлем польскому полицейскому. Несколько сотен человек пытались прорваться через границу в Польшу, бросая камнями в правоохранителей.