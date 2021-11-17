Политика В США объяснили, почему Байден отклоняет санкции против России

2021-11-17 17:20

Президент США Джо Байден с начала 2021 года уже три раза отклонял санкции в отношении Российской Федерации, пакет которых предлагался представителями Совета нацбезопасности.

Об этом в понедельник, 15 ноября, написало издание Politico.

Причиной отказа от предложенных санкций, сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники, стало то, что они, по мнению Байдена, были недостаточно жесткими.

Также инсайдер добавил, что Байден не требовал введения карательных санкций или таких, которые бы причиняли вред народу России.

По мнению президента США, ограничения должны быть "умными", продуманными, такими, которые повлияют на Кремль и заставят его изменить линию поведения.