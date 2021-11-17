В МВД пообещали, что реестр оружия заработает еще до конца года

В Украине до конца года появится электронный реестр оружия. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.
"До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, который не смогли или не захотели делать много лет", - заявил Монастырский.
По его словам, в Украине планируется упростить оформление охотничьего и спортивного оружия. При этом, уточнил министр, контроль за хранением и обучением по его применению будут существенно усилены.
"Каждый должен помнить, что оружие это ответственность", - резюмировал Монастырский.