Политика В МВД пообещали, что реестр оружия заработает еще до конца года

2021-11-17 17:40

 

В Украине до конца года появится электронный реестр оружия. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

"До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, который не смогли или не захотели делать много лет", - заявил Монастырский.

По его словам, в Украине планируется упростить оформление охотничьего и спортивного оружия. При этом, уточнил министр, контроль за хранением и обучением по его применению будут существенно усилены.

"Каждый должен помнить, что оружие это ответственность", - резюмировал Монастырский.

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