Политика В Украине ответили на инициативу разместить мигрантов

2021-11-17 20:20

В МИДе посоветовали Европе приложить усилия для принятия Киева в ЕС. В таком случае, Украина готова будет принять участие в решении мигрантского кризиса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на предложение немецкого депутата Нильса Шмида и его коллег разместить в Украине нелегальных мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.

Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала "1+1"..

"Вообще, лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо - это взять нас в ЕС", - заявил глава внешнеполитического ведомства страны.

Кулеба посоветовал немецким депутатам сосредоточиться на "более понятных целях". После принятия страны в Евросоюз глава МИД пообещал совместно решать существующие проблемы. А пока, заявил он, никаких советов Украине давать не стоит.