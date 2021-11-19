Политика Впервые с момента полного захвата власти в Афганистане Талибан выдвинул требования к США

2021-11-19 16:31

Захватившие власть в Афганистане боевики радикального движения "Талибан" настойчиво призвали американскую администрацию разблокировать резервы Центрального банка страны.

Замораживание афганских активов не решает никаких проблем и не является требованием американского народа, поэтому Вашингтон должен освободить резервы, говорится в открытом письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хана Муттаки в Конгресс США.

По его словам, отказ может привести к массовой миграции в регионе и негативным последствиям, например, для образования и здравоохранения в стране.

Напомним, после прихода талибов к власти в середине августа большая часть помощи Афганистану была прекращена. До этого Кабул, как пишет dpa, получал от иностранных доноров ежегодно до 8,5 млрд долларов США в виде военной и гражданской помощи. За счет этих средств правительство покрывало 75 процентов общественных расходов. Кроме того, около девяти миллиардов долларов резервов центрального банка страны, в значительной степени находящиеся в США, были заморожены. Экономика страны, уже изрядно пострадавшая, с тех пор находится в свободном падении. 

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