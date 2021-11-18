Политика Путин пожаловался на Украину и НАТО

2021-11-18 21:40

Украина якобы не выполняет минские соглашения, а НАТО "сломало все механизмы диалога", утверждает Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, якобы Украина не выполняет минские договоренности. Об этом он сказал на заседании коллегии МИД России в четверг, 18 ноября.

По его словам, "Германия и Франция не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик".

"Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море да и в других регионах", - утверждает Путин.

Кроме того, Путин обвинил НАТО в разрушении всех механизмов диалога - говорит, что в отношениях с НАТО у России сложилась "удручающая ситуация". Президент РФ обвинил НАТО в конфронтационном настрое и демонстративном приближении военной инфраструктуры к российским границам.

"Более того, НАТО сломало все механизмы диалога. На военную же активность НАТО по периметру наших границ мы будем адекватно реагировать", - сказал Путин.

Напомним, что ранее Путин поручил обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории неподконтрольного Донбасса.

Вскоре МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за указа Путина. Указ Путина о признании в РФ товаров из "ЛДНР" расценивается Киевом как грубое вмешательство во внутренние дела Украины.