Политика Из-за оговорки президента Болгарии о Крыме посол страны был вызван на ковер в МИД Украины

2021-11-19 14:12

В МИД Украины был срочно вызван посол Болгарии в Украине Костадин Коджабашев из-за заявления президента Болгарии Румена Радева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ранее Радев на дебатах перед вторым туром президентских выборов оговорился, назвав аннексированный Крым "российским".

"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. Подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

В МИД ожидают опровержения Радевом его заявления.

"Посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы", - отметили в ведомстве.