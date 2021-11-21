Экономика НБУ обновил курс валют под конец ноября

2021-11-21 12:00

 

Национальный банк Украины изменил курс гривны на понедельник, 22 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Нацбанк на 22 ноября понизил курс гривны еще на 12 копеек по отношению к доллару и на 1 копейку к евро. Так, официальный курс доллара за полтора месяца вырос до максимума.

При этом выше курс был только 5 октября – 26,57 гривен за доллар. А вот евро остался на отметке ниже 30 гривен.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2656,94 гривен (плюс 0,1267 гривен);

– 100 евро – 2997,96 гривен (плюс 0,0108 гривен).

Тем временем, на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже увеличился на 5 копеек – до 26,57 гривен за доллар. Также поднялся в покупке на 5 копеек – 26,55 гривен за доллар. В свою очередь курс евро в продаже упал на 2 копейки – 30,02 гривен за евро.

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