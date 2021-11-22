Политика Лукашенко пригрозил Польше мигрантами и заикнулся о Донбассе

2021-11-22 16:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил польским политикам серьезными проблемами в случае закрытия границы.

Об этом пишет Белта.

"Еще один момент. Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят… Это я так образно говорю - через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта ", - подчеркнул Лукашенко

При этом он подчеркнул, что польская сторона своими заявлениями пытается напугать и играет на обострение ситуации.

"Они пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши", - добавил Лукашенко.