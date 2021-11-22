Политика Кулеба прокомментировал вероятность наступления России на Украину

2021-11-22 18:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что вероятность наступления России на Украину зависит от нескольких факторов.

«Первый: от силы, покоя и выдержки Украины. Второе: от скоординированности и силы действий наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами и я призываю всех не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве», — заявил он.

Новая наступательная операция Российской Федерации против Украины является одной из опций на рассмотрении руководства РФ и лично президента Владимира Путина. Украина призывает не поддаваться на провокации, в том числе в информационном пространстве.