Мир Талибан запретил в Афганистане телепрограммы и сериалы с участием женщин

2021-11-24 13:37

Радикальное движение "Талибан" запретило в Афганистане телевизионные программы с участием женщин. Об этом накануне сообщило Анадолу со ссылкой на заявление Министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Новые правила работы СМИ в стране представлены всем действующим телеканалам. Женщины-телеведущие, согласно новым правилам, должны надевать хиджаб. Запрещены телесериалы и театральные постановки с участием женщин.Также запрещены все фильмы и сериалы, противоречащие исламским законам и афганским традициям.

Министерство запретило показ фильмов, которые насаждают иностранную культуру, а также любых сериалов, в которых есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

По данным Ассоциации свободных журналистов Афганистана, после захвата власти талибами в августе нынешнего года около 200 СМИ были вынуждены закрыться из-за проблем с финансированием и других ограничений.

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