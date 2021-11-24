Политика Если завтра война? Озвучен алгоритм действий в случае военного вторжения РФ в Украину

2021-11-24 13:41

В случае начала военных действий России против Украины Верховная Рада в течение нескольких часов соберется на заседание для введения чрезвычайного или военного положения в стране. Об этом рассказал вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью Радио Свобода.

"У Верховной Рады может один быть только план – если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, или сделать соответствующие голосования, она должна в течение нескольких часов собраться. Понятно, что кто не в Украине, им труднее это будет сделать. Но по Украине, если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал за пару часов собраться есть. Если неделя работы по округам, то думаю, что восьми часов – это самые отдаленные уголки", – говорит Корниенко.

Также он сообщил, что в случае активных военных действий в отношении депутатов будут использовать средства защиты, чтобы они могли голосовать.

На прошлой неделе глава МВД Денис Монастырский выступая в Раде сообщил, что в Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение в пограничных областях. Но тогда он говорил о миграционном кризисе в Беларуси.

Напомним, западные СМИ в последнее активно пишут о возможном нападении РФ на Украину. Такую возможность также допускают в Украине.

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Политика

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