Политика Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, – CIT

2021-11-25 16:40

Группа российских независимых блоггеров Conflict Intelligence Team заявила о том, что концентрация войск России у границ Украины уже сравнима с весной 2021 года, но риск эскалации может достичь апогея в январе.

По данным CIT, в России продолжается активный переброс тяжелой техники во временно оккупированный Крым и на российско-украинскую границу.

"С тех пор как мы опубликовали наш предыдущий материал о наращивании российской группировки у границы с Украиной, ситуация значительно изменилась. Американская и украинская разведка начали заявлять о подготовке вторжения на территории, подконтрольные украинским властям, которые должны, по их данным, начаться зимой", – говорится в материалах CIT.

По данным блоггеров, военная техника 41-й общевойсковой армии была переброшена в европейскую часть России еще в апреле, но уже осенью ее переместили в Ельню Смоленской области.

Также осенью начались активные маневры на полигоне "Погоново" в Воронежской области - туда по железной дороге опрокидывали технику 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Нагромождение тяжелого вооружения на полигоне подтвердили по радиолокационным снимкам.

В Ростовской области в это время зафиксировали эшелон с боеприпасами и технику 20-го полка РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты), в том числе тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и машины химразведки РХМ-6. На постоянной основе эти войска дислоцируются в Нижегородской области.

В то же время перекидывание российской техники зафиксировали во временно оккупированном Крыму. В сети опубликовали видео эшелона с танками Т-72Б3 по дороге на полуостров, а также погрузку в Ставрополе 34-й отдельной мотострелковой бригады.

По информации CIT, переброска российских войск к границе Украины происходит медленнее, чем весной 2021 года. Однако, если маневры будут продолжаться, к январю численность войск у границы и во временно оккупированном Крыму значительно превысит апрельские показатели.