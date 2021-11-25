Политика Ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в Черное море

2021-11-25 20:20

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря вечером 25 ноября. Корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО будет обеспечивать в регионе безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил США.

"Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в Черное море в рамках планового патрулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находясь в Черном море, корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе будет обеспечивать безопасность и стабильность морских путей в регионе.

Arleigh Burke - один из четырех эсминцев ВМС США. Базируется на военно-морской базе Рота, Испания. Закреплен за командованием 65-й оперативной группы в поддержку архитектуры комплексной противовоздушной обороны НАТО.

Напомним, в конце октября американский эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря для участия в совместных учениях с партнерами по НАТО.