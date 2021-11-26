Экономика Нацбанк обновил курсы основных валют: доллар и евро снова подорожали, а гривна продолжает...

2021-11-26 14:47

Национальный банк Украины на 26 ноября установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27,02 грн за доллар, что на 10 копеек превышает показатели четверга, 25 ноября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро также вырос - на 16 копеек и установлен на уровне 30,33 грн за европейскую валюту.

НБУ рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 26 ноября:

доллар США - 27,02 грн (25 ноября - 26,92 грн)

евро - 30,33 грн (25 ноября - 30,17 грн)

Напомним, украинские банки в этом году увеличили прибыль почти на 50%. За десять месяцев текущего года банки заработали на 18,5 миллиардов гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году.