Нацбанк обновил курсы основных валют: доллар и евро снова подорожали, а гривна продолжает...

Национальный банк Украины на 26 ноября установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27,02 грн за доллар, что на 10 копеек превышает показатели четверга, 25 ноября. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс евро также вырос - на 16 копеек и установлен на уровне 30,33 грн за европейскую валюту.
НБУ рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 26 ноября:
Напомним, украинские банки в этом году увеличили прибыль почти на 50%. За десять месяцев текущего года банки заработали на 18,5 миллиардов гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году.