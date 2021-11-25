Лукашенко заявил о подготовке новых акций протеста

2021-11-25 21:20

Формальный президент Беларуси считает, что Запад готовит планы по дестабилизации обстановки внутри страны По мнению Лукашенко, готвятся планы, чтобы снова вывести на улицы народ Беларуси

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусская оппозици подготовила новый план по организации массовых протестов в стране.

Об этом сообщило информационное агентство "БелТА".

"Это посмешище полное. Этот план беглых там, за границей, для того чтобы получить финансирование, иначе не скажешь, просто смешной", - заявил Лукашенко.

По мнению формального главы РБ, оппозиция готовится вывести на улицы народ страны. Лукашенко считает, что Запад и оппозция намерены "сломать Конституцию". По его мнению, находящаяся за границей оппозиция готовит план по дестабилизации обстановки внутри страны.