Лукашенко заявил о подготовке новых акций протеста

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусская оппозици подготовила новый план по организации массовых протестов в стране.
Об этом сообщило информационное агентство "БелТА".
"Это посмешище полное. Этот план беглых там, за границей, для того чтобы получить финансирование, иначе не скажешь, просто смешной", - заявил Лукашенко.
По мнению формального главы РБ, оппозиция готовится вывести на улицы народ страны. Лукашенко считает, что Запад и оппозция намерены "сломать Конституцию". По его мнению, находящаяся за границей оппозиция готовит план по дестабилизации обстановки внутри страны.