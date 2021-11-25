Политика МВФ подсчитал сколько Украина потеряет от запуска Северного потока-2

2021-11-25 22:00

 

Международный валютный фонд (МВФ) подвел подсчет сумы убытка Украины от запуска российского газопровода «Северный поток-2». По данным Украины ежегодно будет терять 1,2 миллиарда долларов.

Об этом идется в материалах МВФ по пересмотру программы сотрудничества с Украиной.

«За последние пять лет Украина получала в среднем чуть больше 2,5 миллиардом долларов в год в обмен на предоставление своих газопроводов «Газпрому». Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — говорится в материалах

По данным экспертов МВФ в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» эта сумма уменьшится еще больше. Доходы Украины от транзита оцениваются в 1,2 миллиарда долларов в год вплоть к 2024 году.

Напомним, что Рада директоров Международного валютного фонда приняли решения выделить для Украины 700 миллионов долларов в рамках программы «stand-by». Также там было принято решение продлить действующую программу сотрудничества до июня 2022 года.

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