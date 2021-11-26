В акваторию Черного моря вошел ударный ракетный эсминец США Arleigh Burke

Ракетный эсминец Военно-морских сил США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС.
"В Черном море корабль будет работать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в регионе для обеспечения безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути", - говорится в сообщении.
По словам командира судна Патрика Чепмена, сейчас американский флот более чем когда-либо поддерживает союзников в Черноморском регионе.
Arleigh Burke - один из четырех эсминцев ВМС США. Базируется на военно-морской базе Рота в Испании. Закреплен за командованием 65-й оперативной группы в поддержку архитектуры комплексной противовоздушной обороны НАТО.