Политика В акваторию Черного моря вошел ударный ракетный эсминец США Arleigh Burke

2021-11-26 17:29

Ракетный эсминец Военно-морских сил США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС.

"В Черном море корабль будет работать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в регионе для обеспечения безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути", - говорится в сообщении.

По словам командира судна Патрика Чепмена, сейчас американский флот более чем когда-либо поддерживает союзников в Черноморском регионе.

Arleigh Burke - один из четырех эсминцев ВМС США. Базируется на военно-морской базе Рота в Испании. Закреплен за командованием 65-й оперативной группы в поддержку архитектуры комплексной противовоздушной обороны НАТО.

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