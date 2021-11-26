Политика Владимир Зеленский проговорился о готовящихся переговорах Ермака с Кремлем

2021-11-26 14:00

Президент Украины проводит марафон общения с журналистами 30 медиа, посвященный пройденной половине его каденции.

"Я ежедневно разговариваю с разными лидерами, вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией…

Они хотят контактов нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать", - отметил Зеленский.

В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся накануне, Ангела Меркель заверила, что подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий. А разговор Зеленского с главой Евросовета Шарлем Мишелем касался концентрации вооруженных сил РФ вдоль украинских границ.

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Владимир Зеленский проговорился о готовящихся переговорах Ермака с Кремлем 2021-11-26 14:00