Политика Москва молниеносно отреагировала на заявление Зеленского о подготовке госпереворота

2021-11-26 14:42

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об участии граждан РФ в подготовке госпереворота, пишет ТАСС.

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал он.

Ранее сегодня Зеленский заявил о наличии данных о том, что в Украине в начале декабря готовится госпереворот. По его словам, близкие к бизнесмену Ринату Ахметову люди обсуждают с представителями РФ тему о том, что "сегодня Ринат Ахметов готов включиться в организацию госпереворота".