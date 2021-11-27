Политика Байден встревожен словами Зеленского о возможном госперевороте

2021-11-27 10:30

Президент США Джо Байден обеспокоен словам украинского лидера Владимира Зеленского о возможностях государственного переворота в Украине, запланированный на 1-2 декабря.

Об этом он сообщил во время разговора с корреспондентами, пишет "Голос Америки".

“Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем их способность самостоятельно править. И мы против чего-либо, что даже похоже на... (на госпереворот - "Апостроф")", - заявил Байден.

Также, по его словам, "вполне возможно" обсуждение этого вопроса с президентом Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что украинские спецслужбы подтвердили, что 1-2 декабря в Украине готовится государственный переворот. Глава государства отметил, что одним из привлеченных лиц является Ринат Ахметов. Президент не обвиняет его напрямую, но он убежден, что Ахметова активно пытаются вовлечь в это дело.