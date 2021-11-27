Байден встревожен словами Зеленского о возможном госперевороте

Президент США Джо Байден обеспокоен словам украинского лидера Владимира Зеленского о возможностях государственного переворота в Украине, запланированный на 1-2 декабря.
Об этом он сообщил во время разговора с корреспондентами, пишет "Голос Америки".
“Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем их способность самостоятельно править. И мы против чего-либо, что даже похоже на... (на госпереворот - "Апостроф")", - заявил Байден.
Также, по его словам, "вполне возможно" обсуждение этого вопроса с президентом Украины.
Напомним, что Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что украинские спецслужбы подтвердили, что 1-2 декабря в Украине готовится государственный переворот. Глава государства отметил, что одним из привлеченных лиц является Ринат Ахметов. Президент не обвиняет его напрямую, но он убежден, что Ахметова активно пытаются вовлечь в это дело.