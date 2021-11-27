Политика Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок президентства

2021-11-27 14:30

 

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, планирует ли баллотироваться на второй срок президентства, передает ТСН.

По словам лидера страны, этот вопрос, решать будет общество.

"Я не планирую себе в голове такую сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины и не с манипулятивными рейтингами, они есть разные. Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся люди. Если люди за что-то говорят спасибо, говорят, есть ошибки. У меня есть диалог. Если люди открыто говорят, что меня поддерживают, тогда я только буду думать идти на второй срок или не идти", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что решение он будет принимать со своей семьей.

"У меня уже взрослые дети. И я точно буду принимать решения со своими детьми, потому что они все страдают из-за моей профессии", - сказал президент.

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